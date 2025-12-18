MDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX

Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 1,21 Prozent stärker bei 30 227,32 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 351,872 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,169 Prozent tiefer bei 29 816,01 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 866,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29 759,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 246,66 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,707 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 493,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der MDAX 30 470,71 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 847,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17,53 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit RATIONAL (+ 5,16 Prozent auf 662,00 EUR), KION GROUP (+ 3,99 Prozent auf 66,50 EUR), HOCHTIEF (+ 3,44 Prozent auf 331,00 EUR), United Internet (+ 3,22 Prozent auf 26,28 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,05 Prozent auf 94,55 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil LANXESS (-1,22 Prozent auf 17,04 EUR), Nordex (-0,76 Prozent auf 28,68 EUR), K+S (-0,73 Prozent auf 12,18 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,70 Prozent auf 39,72 EUR) und Evonik (-0,53 Prozent auf 13,24 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 206 556 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,899 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at