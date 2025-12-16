MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das HOCHTIEF-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83,87 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,923 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 049,12 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 15.12.2025 auf 339,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 304,91 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte HOCHTIEF einen Börsenwert von 24,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at