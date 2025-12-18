Aufschläge in Frankfurt: MDAX steigt

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,83 Prozent fester bei 30 115,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 351,872 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,169 Prozent tiefer bei 29 816,01 Punkten, nach 29 866,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29 759,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 121,49 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,333 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 493,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 470,71 Punkten gehandelt. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 18.12.2024, mit 25 847,51 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 17,09 Prozent zu. Bei 31 754,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit RATIONAL (+ 4,53 Prozent auf 658,00 EUR), KION GROUP (+ 3,52 Prozent auf 66,20 EUR), thyssenkrupp (+ 3,02 Prozent auf 9,27 EUR), HOCHTIEF (+ 2,94 Prozent auf 329,40 EUR) und United Internet (+ 2,20 Prozent auf 26,02 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Delivery Hero (-3,28 Prozent auf 20,95 EUR), Nordex (-1,66 Prozent auf 28,42 EUR), AUTO1 (-1,52 Prozent auf 24,68 EUR), K+S (-1,14 Prozent auf 12,13 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,05 Prozent auf 39,58 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 342 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,899 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Aroundtown SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at