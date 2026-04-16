Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Kursentwicklung im Fokus 16.04.2026 15:58:58

Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

Der DAX entwickelt sich am Donnerstag positiv.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent fester bei 24 189,01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,042 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,286 Prozent auf 24 135,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24 066,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 24 259,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 059,17 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 2,66 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 23 564,01 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bewegte sich der DAX bei 25 297,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, bewegte sich der DAX bei 21 311,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,43 Prozent. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Scout24 (+ 3,43 Prozent auf 69,40 EUR), SAP SE (+ 3,36 Prozent auf 151,46 EUR), Zalando (+ 3,19) Prozent auf 23,29 EUR), Brenntag SE (+ 2,80 Prozent auf 59,58 EUR) und Siemens (+ 1,41 Prozent auf 240,75 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 166,36 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 115,45 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 53,76 EUR), QIAGEN (-1,25 Prozent auf 35,17 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,24 Prozent auf 89,44 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5 443 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 180,847 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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