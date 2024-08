Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,19 Prozent auf 13 711,65 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95,923 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,013 Prozent tiefer bei 13 549,23 Punkten in den Handel, nach 13 550,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 750,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 549,19 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,968 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 323,64 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, bei 14 781,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 364,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,793 Prozent nach unten. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 940,72 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell STRATEC SE (+ 7,05 Prozent auf 41,00 EUR), Grand City Properties (+ 5,04 Prozent auf 11,67 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 4,87 Prozent auf 20,45 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,44 Prozent auf 42,32 EUR) und ADTRAN (+ 3,91 Prozent auf 4,54 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Dürr (-1,73 Prozent auf 20,48 EUR), STO SE (-1,30 Prozent auf 121,60 EUR), Dermapharm (-0,83 Prozent auf 35,80 EUR), SCHOTT Pharma (-0,73 Prozent auf 32,60 EUR) und INDUS (-0,72 Prozent auf 20,70 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 166 059 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,685 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,54 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at