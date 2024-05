Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag fester

Der TecDAX notiert am Montag im Plus.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:40 Uhr Gewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 3 452,24 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 517,247 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,064 Prozent höher bei 3 433,41 Punkten, nach 3 431,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 428,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 463,78 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der TecDAX 3 187,20 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 360,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 286,40 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 3,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 2,00 Prozent auf 23,43 EUR), Nemetschek SE (+ 1,25 Prozent auf 88,85 EUR), Siltronic (+ 1,22 Prozent auf 74,80 EUR), Bechtle (+ 1,22 Prozent auf 46,64 EUR) und SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 179,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil United Internet (-1,80 Prozent auf 22,88 EUR), Nordex (-1,18 Prozent auf 14,20 EUR), MorphoSys (-1,08 Prozent auf 68,60 EUR), freenet (-0,67 Prozent auf 23,72 EUR) und ATOSS Software (-0,61 Prozent auf 243,50 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 207 525 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,622 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

2024 weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at