Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Kursentwicklung im Fokus 10.07.2026 12:27:19

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag im Plus

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag im Plus

Der CAC 40 wagt sich am Freitagmittagnicht aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 8 333,16 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,418 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,031 Prozent auf 8 324,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 326,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 316,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 350,83 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 161,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 259,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 902,25 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,68 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 250 707 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,333 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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