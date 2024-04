Gute Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 notiert am Freitag im Plus.

Am Freitag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,78 Prozent fester bei 8 086,59 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,502 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,856 Prozent auf 8 092,45 Punkte an der Kurstafel, nach 8 023,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 118,02 Punkte, das Tagestief hingegen 8 078,58 Zähler.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,454 Prozent. Vor einem Monat, am 12.03.2024, wurde der CAC 40 mit 8 087,48 Punkten gehandelt. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.01.2024, den Wert von 7 465,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 396,94 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,38 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 253,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 267 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 395,601 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 3,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at