Handel in Europa: STOXX 50 liegt im Plus

So bewegt sich der STOXX 50 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,01 Prozent stärker bei 4 454,80 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,074 Prozent auf 4 457,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 452,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 471,21 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,489 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 365,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 516,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, lag der STOXX 50 bei 3 949,89 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 8,87 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell GSK (+ 4,77 Prozent auf 15,28 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,21 Prozent auf 495,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,06 Prozent auf 27,30 EUR), UniCredit (+ 1,97 Prozent auf 40,09 EUR) und Zurich Insurance (+ 0,86 Prozent auf 513,80 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,80 Prozent auf 49,05 CHF), SAP SE (-1,27 Prozent auf 205,20 EUR), Siemens (-1,13 Prozent auf 182,38 EUR), Glencore (-0,94 Prozent auf 4,17 GBP) und Diageo (-0,85 Prozent auf 25,32 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 392 624 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,624 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at