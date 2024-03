Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Mittag steigen

Der DAX befindet sich am Freitag im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent auf 17 740,83 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,785 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,652 Prozent auf 17 793,47 Punkte an der Kurstafel, nach 17 678,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 17 713,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 816,52 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,98 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.02.2024, wurde der DAX auf 16 859,04 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wurde der DAX mit 16 397,52 Punkten gehandelt. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, bei 15 305,02 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 5,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 17 816,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 14,27 Prozent auf 43,17 EUR), Brenntag SE (+ 2,04 Prozent auf 86,10 EUR), Porsche (+ 1,97 Prozent auf 88,04 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,90 Prozent auf 50,32 EUR) und Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 431,60 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 218,10 EUR), Siemens (-0,90 Prozent auf 181,30 EUR), Fresenius SE (-0,77 Prozent auf 25,68 EUR), Covestro (-0,76 Prozent auf 49,92 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,69 Prozent auf 42,62 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 932 484 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 201,329 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,05 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

