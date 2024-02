Handel in Frankfurt: DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

DAX-Handel am Morgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 16 870,60 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,723 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,047 Prozent tiefer bei 16 872,89 Punkten in den Handel, nach 16 880,83 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16 866,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 886,38 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,621 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der DAX einen Wert von 16 704,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, stand der DAX noch bei 15 614,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, bewegte sich der DAX bei 15 380,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,604 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 17 049,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 2,12 Prozent auf 26,01 EUR), BASF (+ 1,18 Prozent auf 45,59 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,88 Prozent auf 219,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,55 Prozent auf 83,72 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,51 Prozent auf 11,94 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-0,94 Prozent auf 326,80 EUR), Continental (-0,89 Prozent auf 75,76 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 39,80 EUR), Merck (-0,69 Prozent auf 150,30 EUR) und Porsche (-0,62 Prozent auf 80,14 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 426 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 196,229 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

