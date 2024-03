Handel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Gewinnzone

Am Freitag klettert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 17 846,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,789 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,039 Prozent stärker bei 17 849,85 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 842,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 17 795,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 860,51 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,581 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.02.2024, bei 16 963,83 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.12.2023, einen Stand von 16 759,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, stand der DAX noch bei 15 631,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,42 Prozent aufwärts. Bei 17 879,11 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,39 Prozent auf 26,90 EUR), Commerzbank (+ 1,36 Prozent auf 11,21 EUR), Merck (+ 1,31) Prozent auf 158,65 EUR), Beiersdorf (+ 1,17 Prozent auf 134,45 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,13 Prozent auf 12,86 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,29 Prozent auf 38,46 EUR), Rheinmetall (-2,18 Prozent auf 427,00 EUR), Continental (-1,81 Prozent auf 70,64 EUR), MTU Aero Engines (-1,56 Prozent auf 226,60 EUR) und Brenntag SE (-1,49 Prozent auf 79,30 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 908 319 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,591 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at