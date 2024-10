Handel in Frankfurt: MDAX schließt im Plus

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,28 Prozent höher bei 27 219,43 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 265,012 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 27 130,02 Punkte an der Kurstafel, nach 27 142,17 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 097,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 298,58 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,384 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 25.09.2024, mit 26 317,30 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 24 951,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 24 023,31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 1,42 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. 23 476,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 20,09 Prozent auf 10,70 EUR), PUMA SE (+ 5,01 Prozent auf 42,54 EUR), TRATON (+ 3,66 Prozent auf 31,15 EUR), KION GROUP (+ 3,65 Prozent auf 36,63 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,53 Prozent auf 62,80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Siltronic (-3,25 Prozent auf 58,00 EUR), Gerresheimer (-2,55 Prozent auf 82,10 EUR), Hypoport SE (-2,01 Prozent auf 253,80 EUR), WACKER CHEMIE (-1,70 Prozent auf 84,46 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,69 Prozent auf 31,42 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 525 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,528 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Im MDAX verzeichnet die thyssenkrupp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at