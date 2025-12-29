Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX

Das macht der MDAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,14 Prozent höher bei 30 345,54 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 360,956 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 30 289,00 Punkte an der Kurstafel, nach 30 302,78 Punkten am Vortag.

Bei 30 356,18 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 236,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 937,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 117,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, notierte der MDAX bei 25 705,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,99 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 2,81 Prozent auf 17,56 EUR), TRATON (+ 1,80 Prozent auf 30,50 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,80 Prozent auf 67,80 EUR), thyssenkrupp (+ 1,73 Prozent auf 9,29 EUR) und TeamViewer (+ 1,61 Prozent auf 5,98 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen RENK (-2,50 Prozent auf 51,47 EUR), TUI (-2,28 Prozent auf 9,01 EUR), HENSOLDT (-2,19 Prozent auf 71,60 EUR), Bilfinger SE (-1,85 Prozent auf 106,30 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,57 Prozent auf 65,85 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 903 383 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,508 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,99 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at