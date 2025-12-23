MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in TRATON-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit TRATON-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das TRATON-Papier bei 27,75 EUR. Bei einem TRATON-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,604 TRATON-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,18 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 22.12.2025 auf 30,02 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,18 Prozent angezogen.

Der TRATON-Wert an der Börse wurde auf 15,19 Mrd. Euro beziffert. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des TRATON-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der TRATON-Aktie wurde der Erstkurs mit 27,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at