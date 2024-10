Handel in Frankfurt: MDAX verbucht Zuschläge

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,65 Prozent auf 27 027,61 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 267,687 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,430 Prozent höher bei 26 969,11 Punkten in den Handel, nach 26 853,74 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26 929,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 220,74 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, stand der MDAX bei 25 703,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 244,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 26 075,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0,705 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 6,20 Prozent auf 3,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,17 Prozent auf 135,00 EUR), LEG Immobilien (+ 3,43 Prozent auf 97,00 EUR), TAG Immobilien (+ 3,43 Prozent auf 17,18 EUR) und United Internet (+ 2,54 Prozent auf 18,94 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-4,29 Prozent auf 68,10 EUR), HUGO BOSS (-3,07 Prozent auf 39,83 EUR), FUCHS SE VZ (-2,34 Prozent auf 42,56 EUR), Nordex (-1,36 Prozent auf 13,73 EUR) und Knorr-Bremse (-1,06 Prozent auf 79,00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 136 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 19,522 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at