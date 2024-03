Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus

Der SDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent tiefer bei 13 776,97 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 113,891 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,173 Prozent auf 13 842,76 Punkte an der Kurstafel, nach 13 866,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 776,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 842,76 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,727 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 07.02.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 697,83 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.12.2023, einen Stand von 13 106,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 544,85 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,320 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ADTRAN (+ 3,16 Prozent auf 6,20 USD), Drägerwerk (+ 2,25 Prozent auf 47,70 EUR), JOST Werke (+ 0,72 Prozent auf 49,05 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 0,61 Prozent auf 13,22 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,59 Prozent auf 3,39 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen GFT SE (-9,09 Prozent auf 29,20 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-4,96 Prozent auf 6,10 EUR), Ceconomy St (-1,73 Prozent auf 1,99 EUR), DEUTZ (-1,69 Prozent auf 5,80 EUR) und Varta (-1,61 Prozent auf 15,26 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 300 881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 14,250 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at