Handel in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am fünften Tag der Woche.

Am Freitag legt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,49 Prozent auf 14 573,18 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 120,099 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 14 567,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14 501,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 591,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 561,83 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 999,95 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 13 558,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, stand der SDAX bei 13 161,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 5,44 Prozent zu Buche. Bei 14 633,85 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 4,13 Prozent auf 40,30 EUR), Salzgitter (+ 4,06 Prozent auf 26,16 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,12 Prozent auf 19,79 EUR), GFT SE (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR) und Kontron (+ 1,98 Prozent auf 19,53 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Varta (-33,24 Prozent auf 9,44 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,60 Prozent auf 7,70 EUR), CEWE Stiftung (-0,78 Prozent auf 102,00 EUR), Mutares (-0,73 Prozent auf 40,95 EUR) und Wacker Neuson SE (-0,67 Prozent auf 17,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die Varta-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 288 897 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,450 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,64 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at