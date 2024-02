Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent tiefer bei 13 701,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,270 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,199 Prozent auf 13 852,92 Punkte an der Kurstafel, nach 13 825,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 701,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13 852,92 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,193 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 678,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wurde der SDAX mit 12 948,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, lag der SDAX noch bei 13 481,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 0,863 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 4,16 Prozent auf 23,04 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,95 Prozent auf 34,25 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,75 Prozent auf 69,10 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,88 Prozent auf 48,30 EUR) und 1&1 (+ 2,82 Prozent auf 18,22 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Ceconomy St (-5,74 Prozent auf 2,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,62 Prozent auf 20,33 EUR), Befesa (-4,53 Prozent auf 31,20 EUR), ADTRAN (-3,98 Prozent auf 6,15 USD) und METRO (St) (-3,96 Prozent auf 5,33 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 1 672 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 11,450 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Die pbb-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

