Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|XETRA-Handel im Fokus
|
11.08.2025 12:27:09
Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag
Am Montag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 3 770,65 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 628,399 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,236 Prozent auf 3 784,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 775,37 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 765,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 789,46 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 914,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 3 745,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der TecDAX mit 3 269,40 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,72 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 1,38 Prozent auf 183,50 EUR), IONOS (+ 1,34 Prozent auf 41,45 EUR), freenet (+ 1,31 Prozent auf 27,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 29,84 EUR) und Kontron (+ 0,70 Prozent auf 26,02 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-3,51 Prozent auf 22,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,43 Prozent auf 29,80 EUR), EVOTEC SE (-2,57 Prozent auf 6,60 EUR), Eckert Ziegler (-2,38 Prozent auf 57,40 EUR) und Formycon (-2,13 Prozent auf 25,25 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 213 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 291,266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Bechtle-Aktie schließt stark: Bechtle verzeichnet mehr Umsatz (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
08.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX stärker (finanzen.at)
|
08.08.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 51 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|40,42
|-0,83%
|Deutsche Telekom AG
|29,81
|0,98%
|Eckert & Ziegler
|57,45
|-2,79%
|EVOTEC SE
|6,60
|-2,57%
|Formycon AG
|25,25
|-2,70%
|freenet AG
|27,86
|1,24%
|IONOS
|41,50
|1,22%
|Kontron
|26,00
|0,93%
|SAP SE
|249,90
|-0,30%
|Sartorius AG Vz.
|183,20
|1,61%
|SMA Solar AG
|21,94
|-3,01%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|29,84
|-2,80%
|TeamViewer
|9,17
|-0,43%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 767,64
|-0,20%