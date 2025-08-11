Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

Beim TecDAX stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Montag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 3 770,65 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 628,399 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,236 Prozent auf 3 784,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 775,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 765,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 789,46 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 914,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 3 745,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der TecDAX mit 3 269,40 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,72 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 1,38 Prozent auf 183,50 EUR), IONOS (+ 1,34 Prozent auf 41,45 EUR), freenet (+ 1,31 Prozent auf 27,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 29,84 EUR) und Kontron (+ 0,70 Prozent auf 26,02 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-3,51 Prozent auf 22,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,43 Prozent auf 29,80 EUR), EVOTEC SE (-2,57 Prozent auf 6,60 EUR), Eckert Ziegler (-2,38 Prozent auf 57,40 EUR) und Formycon (-2,13 Prozent auf 25,25 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 213 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 291,266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at