Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Aufwind

Am Montag bewegte sich der TecDAX via XETRA letztendlich 0,28 Prozent höher bei 3 342,45 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 531,545 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,378 Prozent auf 3 345,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 333,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 336,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 361,51 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der TecDAX bei 3 326,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 309,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 302,53 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,537 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 3,65 Prozent auf 21,29 EUR), HENSOLDT (+ 2,53 Prozent auf 34,10 EUR), Infineon (+ 2,25 Prozent auf 31,42 EUR), QIAGEN (+ 2,04 Prozent auf 41,02 EUR) und ATOSS Software (+ 1,51 Prozent auf 134,20 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen United Internet (-2,29 Prozent auf 20,44 EUR), JENOPTIK (-1,82 Prozent auf 25,86 EUR), SAP SE (-1,48 Prozent auf 192,88 EUR), Energiekontor (-1,37 Prozent auf 65,00 EUR) und Eckert Ziegler (-1,15 Prozent auf 42,86 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 136 138 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 228,377 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,60 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

