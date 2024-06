Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Start

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent schwächer bei 3 271,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 512,968 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,002 Prozent fester bei 3 300,69 Punkten, nach 3 300,63 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 300,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 271,84 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 3 437,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 420,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der TecDAX mit 3 152,64 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 1,59 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell PNE (+ 0,43 Prozent auf 14,14 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,17 Prozent auf 23,19 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,00 Prozent auf 25,30 EUR), Energiekontor (+ 0,00 Prozent auf 67,50 EUR) und Nemetschek SE (-0,11 Prozent auf 88,55 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-3,89 Prozent auf 54,40 EUR), Elmos Semiconductor (-3,74 Prozent auf 74,60 EUR), SMA Solar (-3,17 Prozent auf 27,52 EUR), Infineon (-2,38 Prozent auf 33,20 EUR) und HENSOLDT (-2,35 Prozent auf 34,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 363 543 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,338 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,59 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

