Handel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,91 Prozent fester bei 38 773,12 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 11,545 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,134 Prozent tiefer bei 38 372,67 Punkten in den Handel, nach 38 424,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 38 397,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38 781,89 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,301 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 37 592,98 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, bei 34 991,21 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 15.02.2023, einen Stand von 34 128,05 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 2,81 Prozent zu. Bei 38 927,08 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 3,48 Prozent auf 22,29 USD), Dow (+ 2,97 Prozent auf 55,17 USD), Chevron (+ 2,28 Prozent auf 154,46 USD), JPMorgan Chase (+ 2,18 Prozent auf 179,87 USD) und Caterpillar (+ 2,01 Prozent auf 323,07 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Cisco (-2,43 Prozent auf 49,06 USD), Microsoft (-0,72 Prozent auf 406,56 USD), Amgen (-0,34 Prozent auf 289,07 USD), Intel (-0,32 Prozent auf 44,05 USD) und Nike (-0,26 Prozent auf 106,05 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 17 496 966 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,813 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at