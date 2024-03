Handel in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone

Am Freitag bewegt sich der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,87 Prozent höher bei 3 377,42 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 108,878 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,026 Prozent auf 3 347,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 348,13 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 385,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 347,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0,218 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, notierte der ATX bei 3 450,57 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 01.12.2023, den Stand von 3 316,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 504,74 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,01 Prozent zurück. Bei 3 489,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 2,81 Prozent auf 19,78 EUR), BAWAG (+ 2,11 Prozent auf 53,35 EUR), Lenzing (+ 1,90 Prozent auf 29,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,81 Prozent auf 19,12 EUR) und Andritz (+ 1,64 Prozent auf 59,05 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,19 Prozent auf 116,60 EUR), UNIQA Insurance (-0,49 Prozent auf 8,05 EUR), Wienerberger (-0,43 Prozent auf 32,16 EUR), Verbund (-0,30 Prozent auf 66,80 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 262 981 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 23,277 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at