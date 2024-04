Handel in Wien: ATX Prime beginnt Handel mit Verlusten

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent schwächer bei 1 765,04 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,100 Prozent tiefer bei 1 770,60 Punkten, nach 1 772,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 770,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 761,07 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0,920 Prozent. Vor einem Monat, am 19.03.2024, wies der ATX Prime 1 731,78 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wurde der ATX Prime auf 1 684,50 Punkte taxiert. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 19.04.2023, den Wert von 1 646,78 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,98 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,81 Prozent auf 47,70 EUR), Verbund (+ 1,28 Prozent auf 71,05 EUR), Telekom Austria (+ 0,76 Prozent auf 7,96 EUR), UBM Development (+ 0,51 Prozent auf 19,90 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,40 Prozent auf 50,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil FACC (-2,88 Prozent auf 6,07 EUR), Raiffeisen (-2,73 Prozent auf 16,77 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,69 Prozent auf 8,16 EUR), Lenzing (-1,65 Prozent auf 29,85 EUR) und Wienerberger (-1,56 Prozent auf 32,74 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Andritz-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 38 811 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 24,284 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,03 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,45 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

