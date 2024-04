Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Am Freitag geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 3 561,33 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,136 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,014 Prozent stärker bei 3 562,89 Punkten, nach 3 562,39 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 556,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 569,72 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,684 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, wies der ATX einen Stand von 3 499,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wies der ATX 3 455,57 Punkte auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 26.04.2023, einen Stand von 3 236,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,38 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 1,34 Prozent auf 30,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 46,70 EUR), Raiffeisen (+ 0,83 Prozent auf 18,19 EUR), Andritz (+ 0,57 Prozent auf 52,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,54 Prozent auf 112,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Österreichische Post (-6,07 Prozent auf 30,15 EUR), OMV (-0,78 Prozent auf 43,32 EUR), IMMOFINANZ (-0,66 Prozent auf 22,45 EUR), Verbund (-0,42 Prozent auf 70,65 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 30,36 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Andritz-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 10 349 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,632 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

