Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Am Donnerstag fällt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 12 155,19 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,392 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,253 Prozent leichter bei 12 136,80 Punkten, nach 12 167,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 12 156,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 133,31 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,157 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, betrug der SMI-Kurs 11 768,08 Punkte. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, bei 11 790,46 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.06.2023, den Stand von 11 327,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,82 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 295,18 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 0,40 Prozent auf 91,30 CHF), Alcon (+ 0,32 Prozent auf 82,36 CHF), Roche (+ 0,29 Prozent auf 244,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,23 Prozent auf 51,64 CHF) und Novartis (+ 0,19 Prozent auf 94,84 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sika (-2,47 Prozent auf 264,80 CHF), Sonova (-2,31 Prozent auf 279,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 257,10 CHF), Geberit (-0,47 Prozent auf 551,40 CHF) und UBS (-0,39 Prozent auf 27,79 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 130 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 251,320 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

