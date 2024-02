Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der SMI entwickelte sich am Abend positiv.

Letztendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,23 Prozent stärker bei 11 239,68 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,295 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,653 Prozent stärker bei 11 287,11 Punkten, nach 11 213,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 11 231,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 300,86 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,12 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der SMI mit 11 137,79 Punkten berechnet. Der SMI wies vor drei Monaten, am 02.11.2023, einen Stand von 10 591,98 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 02.02.2023, einen Stand von 11 188,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,621 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 473,57 Punkten. 11 088,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 2,63 Prozent auf 25,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,26 Prozent auf 37,77 CHF), Zurich Insurance (+ 1,13 Prozent auf 437,30 CHF), Logitech (+ 1,11 Prozent auf 72,92 CHF) und Swiss Life (+ 0,75 Prozent auf 618,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,45 Prozent auf 286,20 CHF), Givaudan (-0,97 Prozent auf 3 580,00 CHF), Geberit (-0,86 Prozent auf 495,20 CHF), Novartis (-0,82 Prozent auf 89,80 CHF) und Sonova (-0,50 Prozent auf 277,70 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5 933 164 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 273,489 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at