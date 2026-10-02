Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Rating bestätigt 02.10.2026 06:10:00

Hannover Rück-Aktie: Fitch wird optimistischer

Hannover Rück-Aktie: Fitch wird optimistischer

Fitch wird zuversichtlicher für die Bonität der Hannover Rück.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick für das Versicherer-Finanzstärke-Rating (IFS) auf positiv von stabil erhöht. Das Rating selbst wurde mit AA- bestätigt. Fitch geht davon aus, dass der Rückversicherer seine sehr starke Kapitalisierung und finanzielle Performance auch bei schwierigeren Marktbedingungen über die kommenden zwölf bis 24 Monate wird beibehalten können.

Fitch bestätigte das IFS-Rating für die Munich Re mit AA und einem stabilen Ausblick. Swiss Re wurde mit AA- und einem stabilen Ausblick bestätigt.

Die Hannover Rück-Aktie verharrt nachbörslich im Tradegate-Handel stabil bei 251,00 Euro.

DOW JONES

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Weitere Links:

Hannover Rück-Aktie tiefer: Gewinn unter Druck - Prognose bleibt
Hannover Rück stellt sich auf Preisrückgang ein - Aktie im Blick
So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: Hannover Rück

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09.09.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
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04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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Hannover Rück 250,40 -0,08% Hannover Rück
Hannover Rueck SE (spons. ADRs) 41,40 -0,48% Hannover Rueck SE (spons. ADRs)
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos 9,80 1,03% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 500,00 0,38% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Swiss Re AG 148,55 0,17% Swiss Re AG

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