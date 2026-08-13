Hannover Rück Aktie
|248,40EUR
|-1,20EUR
|-0,48%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe im zweiten Quartal seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sei zudem zuversichtlich, dass sich die Umsätze im zweiten Halbjahr trotz Gegenwinds in Richtung eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich erholen dürften. Er selbst rechne weiter mit einer annähernden Ergebnisstagnation (EPS) bis 2028, bewerte die Hannoveraner aber wegen ihres überlegenen langfristigen Wachstums mit einem Aufschlag zum Sektor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
248,60 €
|
Abst. Kursziel*:
8,61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
248,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,70%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen' - Fairer Wert 314 Euro (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Hannover Rück-Aktie tiefer: Gewinn unter Druck - Prognose bleibt (finanzen.at)
|
12.08.26
|Hannover Rück-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
12.08.26
|Neutral-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
12.08.26
|Hannover Rück-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
12.08.26
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Hannover Rück-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12.08.26
|Hannover Rück hält trotz Preisverfall an Gewinnziel fest (dpa-AFX)
Analysen zu Hannover Rück
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|07:38
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|248,40
|-0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank