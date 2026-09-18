FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. "Bilanzielle Puffer und ein höheres Kapitalanlageergebnis ermöglichen Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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