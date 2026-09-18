Hannover Rück Aktie
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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. "Bilanzielle Puffer und ein höheres Kapitalanlageergebnis ermöglichen Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
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Unternehmen:
Hannover Rück
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
253,40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
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Kurs aktuell:
253,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
-
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