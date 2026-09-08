Hannover Rück Aktie

249,20EUR -5,80EUR -2,27%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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08.09.2026 10:24:33

Hannover Rück Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
248,20 € 		Abst. Kursziel*:
32,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
249,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,42%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13.08.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 249,60 -2,12% Hannover Rück

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09:39 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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08:47 Deutsche Börse Buy Warburg Research
08:22 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:21 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
08:20 Roche Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
08:16 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:15 GSK Underweight Barclays Capital
08:15 arGEN-X Overweight Barclays Capital
08:14 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
08:09 Merck Equal Weight Barclays Capital
08:08 Bayer Overweight Barclays Capital
07:41 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Fresenius Buy UBS AG
07:07 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 SAP Neutral UBS AG
07:04 ASML NV Buy UBS AG
06:52 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
07.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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07.09.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
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