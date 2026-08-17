Hannover Rück Aktie
|255,00EUR
|2,20EUR
|0,87%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
360,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
254,20 €
|
Abst. Kursziel*:
41,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
255,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,18%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.08.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
14.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
14.08.26
|DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rück
|13:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|254,80
|0,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:16
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:37
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK