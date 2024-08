Hannover Rück-Analyse: Buy-Bewertung für Hannover Rück-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die robuste Geschäftsentwicklung und das Wachstumspotenzial des Versicherers vor Augen geführt, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollten sich die Großschäden im zweiten Halbjahr in etwa auf normalen Niveau bewegen, hätte die Markterwartung für das operative Ergebnis in diesem Zeitraum etwas Luft nach oben.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 13:02 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 230,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 10,87 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 54 566 Aktien. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 9,7 Prozent. Am 11.11.2024 werden die Kennzahlen für Q3 2024 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 07:49 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.