Hannover Rück-Analyse: Hannover Rück-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 265 Euro belassen. Dem Rückversicherer sei es gelungen, das Preisniveau das siebte Jahr in Folge anzuheben, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Portfolioqualität dürfte damit nochmals etwas verbessert worden sein. Das sollte im laufenden Jahr auch zu einer deutlichen Verbesserung der ausgewiesenen versicherungstechnischen Profitabilität führen, da die den Gewinn dämpfende Wiederauffüllung der Rückstellungen abgeschlossen sein dürfte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 17:35 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 230,60 EUR nach oben. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 160 406 Hannover Rück-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 6,6 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 16:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 16:21 / MEZ





