Hannover-Rück-Vorstandsmitglied Pickel geht in den Ruhestand

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück verabschiedet sich zum Jahresende von ihrem langjährigen Vorstandsmitglied Michael Pickel. Wie der DAX-Konzern mitteilte, geht der Manager, der seit 2000 im Vorstand sitzt und dort unter anderem für die Schaden-Rückversicherung in Deutschland zuständig ist, in den Ruhestand. Als sein Nachfolger wurde zum 1. September Thorsten Steinmann in den Vorstand berufen, der von der Swiss Re kommt.

Steinmann soll zudem zu Beginn 2025 den Vorstandsvorsitz der E+S Rück übernehmen, die für das Deutschlandgeschäft zuständige Tochtergesellschaft der Hannover Rück. Beim Mutterkonzern soll er dann auch weitere Verantwortlichkeiten für noch zu bestimmende Märkte in Kontinentaleuropa übernehmen.

March 18, 2024 03:16 ET (07:16 GMT)