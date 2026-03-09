Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 13:20:40

Hecking in Wolfsburg mit Vertrag bis Saisonende

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Dieter Hecking hat beim VfL Wolfsburg erst einmal nur einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Der 61-Jährige soll die Niedersachsen vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der VW-Club (Volkswagen (VW) vz) hat als Tabellenvorletzter bereits vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Niedersachsen hatten sich am Sonntag von Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt.

"Es geht jetzt nur um den VfL Wolfsburg", sagte Hecking bei seiner Vorstellung. Unterstützung bekommt der erfahrene Coach vom früheren Wolfsburger Erfolgstorwart Diego Benaglio. Der 42-Jährige, aktuell Aufsichtsratsmitglied beim VW-Club, soll als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vereinsführung fungieren und Hecking in den kommenden Wochen den Rücken freihalten. Benaglio wurde mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister und holte 2015 unter Hecking den DFB-Pokal.

Wichtige Rolle für Benaglio

"Wir haben Diego Benaglio gebeten, noch enger an die Mannschaft zu rücken. Er soll das sportliche Team komplettieren", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Rudolph. Benaglio steht damit zusammen mit Hecking und Sportdirektor Pirmin Schwegler in der Verantwortung. "Er kehrt quasi zurück auf den Platz, damit Dieter Hecking und Pirmin Schwegler sich genau auf das konzentrieren können, wofür sie geholt wurden."

Hecking war bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg tätig und holte 2015 den DFB-Pokal. "Ich hatte hier meine erfolgreichste Zeit als Trainer", sagte Hecking. Der 61-Jährige weiß um die Schwere der Aufgabe. "Heikel umschreibt es nett. Die Lage ist nicht gut. Sonst wäre ich nicht hier."/lar/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
25.02.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 89,26 -0,93% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen