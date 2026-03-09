Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
09.03.2026 13:20:40
Hecking in Wolfsburg mit Vertrag bis Saisonende
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Dieter Hecking hat beim VfL Wolfsburg erst einmal nur einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Der 61-Jährige soll die Niedersachsen vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der VW-Club (Volkswagen (VW) vz) hat als Tabellenvorletzter bereits vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Niedersachsen hatten sich am Sonntag von Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt.
"Es geht jetzt nur um den VfL Wolfsburg", sagte Hecking bei seiner Vorstellung. Unterstützung bekommt der erfahrene Coach vom früheren Wolfsburger Erfolgstorwart Diego Benaglio. Der 42-Jährige, aktuell Aufsichtsratsmitglied beim VW-Club, soll als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vereinsführung fungieren und Hecking in den kommenden Wochen den Rücken freihalten. Benaglio wurde mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister und holte 2015 unter Hecking den DFB-Pokal.
Wichtige Rolle für Benaglio
"Wir haben Diego Benaglio gebeten, noch enger an die Mannschaft zu rücken. Er soll das sportliche Team komplettieren", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Rudolph. Benaglio steht damit zusammen mit Hecking und Sportdirektor Pirmin Schwegler in der Verantwortung. "Er kehrt quasi zurück auf den Platz, damit Dieter Hecking und Pirmin Schwegler sich genau auf das konzentrieren können, wofür sie geholt wurden."
Hecking war bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg tätig und holte 2015 den DFB-Pokal. "Ich hatte hier meine erfolgreichste Zeit als Trainer", sagte Hecking. Der 61-Jährige weiß um die Schwere der Aufgabe. "Heikel umschreibt es nett. Die Lage ist nicht gut. Sonst wäre ich nicht hier."/lar/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|VW-Aktie gibt nach: Zukunft des Werks Zwickau im Fokus - Betriebsratswahl beginnt (dpa-AFX)
|
09.03.26
|VW profit rebound in doubt as Chinese rivals pose ‘existential threat’ (Financial Times)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,26
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.