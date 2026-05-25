Volkswagen Aktie
|90,58EUR
|1,10EUR
|1,23%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Investorentreffen mit dem Management in Kanada ein. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass der Weg zum operativen Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 wirklich glaubwürdig sei. Zudem könnten die Wolfsburger ihre Position in Europa gegenüber Chinas Konkurrenz halten, wenn die Wettbewerbshüter für ein angemessenes Spielfeld sorgten. Mit ihrer "local-for-local"-Stratagie - also Beschaffung, Entwicklung und Produktion im Absatzmarkt vor Ort - sei VW in China und Nordamerika erfolgreicher als die Wettbewerber. Das VW-Management priorisiere zunächst Bilanzstärke gegenüber Aktienrückkäufen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
131,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
89,80 €
|
Abst. Kursziel*:
45,88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,62%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
22.05.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.05.26
|DAX aktuell: DAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.05.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
22.05.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.05.26
|XETRA-Handel: DAX am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
22.05.26
|XETRA-Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
22.05.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Freitagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,54
|1,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Continental Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG