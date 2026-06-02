Volkswagen Aktie
|91,06EUR
|0,34EUR
|0,37%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Bis 2030 wollten die Wolfsburger ihr operatives Ergebnis (Ebit) um 15 Milliarden Euro verbessern, was sie teilweise schon erreicht hätten. Für Porsche strebten sie eine Marge von 15 Prozent an, für die Kernmarken 7,5 Prozent und für die Nutzfahrzeugholding Traton 10 Prozent. In Europa mache VW nur langsame Fortschritte, doch neue Elektromodelle stießen auf ein positives Feedback./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90,42 €
|
Abst. Kursziel*:
21,65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
91,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,80%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:15
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
