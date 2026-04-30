Volkswagen Aktie
|86,50EUR
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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Die verfehlten operativen Ergebniserwartungen seien auf Restrukturierungsaufwendungen zurückzuführen und dürften durch den ordentlichen Cashflow kompensiert werden, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
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Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
90,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
85,66 €
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Abst. Kursziel*:
5,07%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
86,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,05%
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Analyst Name::
Patrick Hummel
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KGV*:
-
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