Volkswagen Aktie

86,50EUR 0,52EUR 0,60%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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30.04.2026 11:24:35

Volkswagen (VW) vz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Die verfehlten operativen Ergebniserwartungen seien auf Restrukturierungsaufwendungen zurückzuführen und dürften durch den ordentlichen Cashflow kompensiert werden, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
85,66 € 		Abst. Kursziel*:
5,07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
86,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,05%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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