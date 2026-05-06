Volkswagen Aktie
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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Quartalsberichte der EU-Automobilhersteller hätten keine großen Überraschungen bereitgehalten, was zum Teil auf die zunehmend detaillierten Angaben bei den "pre-close calls" zurückzuführen sei, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
130,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87,78 €
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Abst. Kursziel*:
48,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,23%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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