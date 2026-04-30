Volkswagen Aktie
|86,50EUR
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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
30.04.2026 13:13:49
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei geprägt gewesen von einer Sonderbelastung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Geschäftszahlen. Das eigentliche operative Ergebnis der Kernmarke VW sei imposant./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
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Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
131,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
86,66 €
|
Abst. Kursziel*:
51,17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
86,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,45%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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