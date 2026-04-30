NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei geprägt gewesen von einer Sonderbelastung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Geschäftszahlen. Das eigentliche operative Ergebnis der Kernmarke VW sei imposant./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT



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