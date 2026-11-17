Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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17.11.2026 08:15:00
heise+ | Google AI Tools für Developer: Sinnvoller Einsatz und Alternativen
Google-Tools erleichtern Entwicklung und Betrieb leistungsfähiger Cloud- und Rechenressourcen, bringen allerdings Abhängigkeiten im Google-Ökosystem mit sich.
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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03.11.26
|dailyAktien: Alphabet – Klar überverkauft (NewsTool)
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03.11.26
|dailyAktien: Alphabet – Klar überverkauft (NewsTool)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|258,40
|0,35%