Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
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16.07.2026 07:00:00
heise+ | Renault Twingo E-Tech: Genügsamer E-Kleinwagen im Test
Im Test muss sich der Renault Twingo mit seinem 27,5-kWh-Akku im Alltag beweisen. Er überzeugt bei sommerlichen Temperaturen als eines der sparsamsten E-Autos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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