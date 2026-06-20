Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
20.06.2026 13:00:00
heise-Angebot: Microsoft Fabric: So gelingt der Einstieg in die Datenplattform
Praxisnaher Einstieg in Microsoft Fabric: Videokurse und Blogartikel beleuchten Funktionen, Sicherheit und den Aufbau moderner Datenplattformen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
18.06.26
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.06.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.06.26
|NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
16.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Aktien von Microsoft und Amazon uneins: Möglicher Cloud-Deal für GitHub sorgt für Kursgewinne (finanzen.at)
|
16.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)