Henkel vz-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Hinsichtlich des Ausblicks herrsche etwas Verwirrung, schrieb Analyst Iain Simpson am Montag in seiner ersten Reaktion auf Geschäftszahlen. So klängen die Signale zwar operativ zuversichtlich. Aufgrund ungünstiger Währungsentwicklungen drohten aber möglicherweise dennoch Korrekturen der Gewinnschätzungen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:21 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 67,56 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 5,09 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 610 443 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 7,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:35 / GMT



