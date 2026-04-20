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20.04.2026 12:18:39

Hensoldt will von Stellenabbau bedrohte Voith-Mitarbeiter einstellen

DOW JONES--Der Rüstungszulieferer Hensoldt will Mitarbeiter des schwäbischen Maschinen- und Anlagenbauers Voith übernehmen, die von einem Stellenabbau bedroht sind. Dazu haben die beiden Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wie sie gemeinsam mitteilten. Während Voith im Dezember den Abbau von bis zu 2.500 Stellen angekündigt hatte, ist Hensoldt angesichts der hohen Nachfrage in der Rüstungsindustrie auf Expansionskurs und sucht neue Fachkräfte.

"Viele Kompetenzen von Voith-Mitarbeitenden - etwa in Systementwicklung, Software oder Elektronik - passen hervorragend zu den Technologien, die wir entwickeln", sagte Hensoldt-CEO Oliver Dörre laut der Mitteilung. "Die Kooperation mit Voith schafft eine echte Perspektive für Fachkräfte in der Region. Davon profitieren beide Seiten."

Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern hat 2025 rund 1.200 Mitarbeitende eingestellt und plant im laufenden Jahr insgesamt 1.600 weitere Neueinstellungen, vor allem in Deutschland. Insbesondere die Standorte Ulm, Oberkochen/Aalen und Immenstaad am Bodensee verzeichnen der Mitteilung zufolge ein starkes Wachstum.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 06:19 ET (10:19 GMT)

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