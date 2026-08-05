HENSOLDT Aktie
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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 94 auf 98 Euro angehoben. Nach einem weiteren Quartal mit starker Geschäftsentwicklung beurteile er die Fundamentaldaten des Rüstungselektronikkonzerns zwar weiterhin positiv, schrieb Ben Brown in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Da die Papiere jedoch mit einem nahezu rekordhohen Aufschlag gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor notierten und wichtige Kursimpulse eher gegen Jahresende zu erwarten seien, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis dem Experten zufolge nun ausgewogener geworden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
98,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
82,90 €
|
Abst. Kursziel*:
18,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,01%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
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