HENSOLDT Aktie
|92,10EUR
|0,50EUR
|0,55%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rüstungselektronik-Unternehmen dürfte mit Blick auf die Jahresziele auch im zweiten Halbjahr Aufwärtspotenzial haben, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage sei unverändert dynamisch, was auch die mittelfristigen Aussichten stütze./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94,90 €
|
Abst. Kursziel*:
10,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,01%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|92,22
|0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank