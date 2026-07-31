HENSOLDT Aktie
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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungselektronikkonzerns sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich verwies er darauf, dass Hensoldt das am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in seinem Analyseuniversum sei. Zwar hält Perry das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sieht er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen bei Renk mehr Aufwärtspotenzial./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
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Unternehmen:
HENSOLDT
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
85,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80,16 €
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Abst. Kursziel*:
6,04%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
79,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,81%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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