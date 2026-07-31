HENSOLDT Aktie

79,58EUR -4,08EUR -4,88%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 10:35:00

HENSOLDT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungselektronikkonzerns sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich verwies er darauf, dass Hensoldt das am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in seinem Analyseuniversum sei. Zwar hält Perry das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sieht er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen bei Renk mehr Aufwärtspotenzial./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80,16 € 		Abst. Kursziel*:
6,04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,81%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten